Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Surwold (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 12 und 19.30 Uhr versucht, in ein Wohnhaus an der Kolpingstraße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelang, die Eingangstür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter (04961)9260 entgegen.

