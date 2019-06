Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Triebfahrzeugführer verhindert Personenunfall

Güstrow (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, den 07.06.019 gegen 13:30 Uhr kam es am Bahnhof Lalendorf zu einer lebensgefährlichen Situation.

Der Triebfahrzeugführer des RE 13211 leitete bei Ausfahrt des Zuges geistesgewärtig eine Notbremsung ein und verhinderte dadurch Schlimmeres. Ein 14-jähriges Mädchen überquerte nach dem Aussteigen die Gleise, um ihren Heimweg abzukürzen.

Ohne die schnelle Reaktion des Triebfahrzeugführers wäre das junge Mädchen wohl vom Regionalzug erfasst worden.

Das Mädchen nahm von der ganzen Situation keine Notiz, setzte ihren Weg unbeirrt fort und befand sich beim Eintreffen der Polizeikräfte nicht mehr vor Ort.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



