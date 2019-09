Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Radfahrerin und Motorradfahrer streifen sich - Radlerin leicht verletzt

Eine Fahrradfahrerin und ein Motorradfahrer haben sich am Samstag, 21.09.2019, in Wutöschingen gestreift. Dadurch fiel die 69-jährige Frau auf die Straße und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zum Unfall war es gegen 12:30 Uhr auf der L 163 a in Höhe Silberwiese gekommen. Nach links in die Silberwiese abbiegen wollte die Fahrradfahrerin und sie achtete dabei nicht auf dem 54 Jahre alten Motorradfahrer, der sie überholte. Die Fahrradfahrerin prallte mit dem Lenker gegen den Arm des Motorradfahrers, wodurch sie zu Fall kam. Der Motorradfahrer blieb auf seiner Maschine und wurde auch nicht verletzt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

