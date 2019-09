Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unbekannte stehlen Kleinkraftrad

Bramsche (ots)

Vom Bahnhofsvorplatz in Bramsche, entwendeten Unbekannte am Dienstag, zwischen 12.20 und 23.25 Uhr, ein rotes Kleinkraftrad der Marke Kwang Yang, Modell Vitality 50. Das Zweirad mit den grünen Versicherungskennzeichen 572WJC stand abgeschlossen zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Fahrstuhl, als es ins Visier der Diebe geriet. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Kraftrades erbittet die Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

