Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrradeigentümer gesucht (!Bild!)

Osnabrück (ots)

In einem Gebüsch an der Herrenteichsstraße bemerkte ein aufmerksamer Zeuge am Montagmorgen ein hochwertiges Rennrad und informierte die Polizei. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei konnten den Eigentümer des 28-Zoll-Carbon-Rades bislang nicht ausfindig machen und bitten Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten schwarz-roten Rennrad geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 zu melden.

