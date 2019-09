Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Renault Traffic in Borgloh aufgebrochen

Hilter (ots)

Unbekannte machten sich zwischen Montagabend (19.30 Uhr) und Dienstagmorgen (10.30 Uhr) an einem schwarzen Renault Traffic zu schaffen. Der Transporter stand an der Ebbendorfer Straße in Höhe der Hausnummer 7 auf einem Parkstreifen, als der oder die Täter eine Seitenscheibe beschädigten. Anschließend stahlen sie aus dem Kofferraum mehrere hochwertige Utensilien für Lichttechnik. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dissen (Telefon 05421/921390) entgegen.

