Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Transporter aufgebrochen

Hilter (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in der Langen Straße ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Durch Einschlagen der Scheibe einer Laderraumtür gelangten die Täter in den unweit des Amselweges abgestellten weißen Ford Transit und bedienten sich an den darin befindlichen Elektrowerkzeugen. Wem in der betreffenden Nacht Verdächtiges aufgefallen ist, setzt sich bitte mit der Dissener Polizei in Verbindung.Telefon: 05421-921390.

