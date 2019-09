Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 22-Jährige von Hunden angegriffen und verletzt - Hundehalterin ermittelt

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, wurde eine 22-Jährige am 21.08.2019 an der Brinkstraße von zwei Hunden angegriffen und durch Bisse verletzt. Bei der Polizei gingen nach der Veröffentlichung des Zeugenaufrufes zahlreiche Hinweise ein, die zu der Hundehalterin führten. Es handelt sich dabei um eine 40 Jahre alte Frau, die das Geschehen nach ersten Erkenntnissen anders wahrgenommen hat. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

