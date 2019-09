Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Container auf Baustelle aufgebrochen

Melle (ots)

Die Baustelle auf dem Gelände einer Firma für Feuerungstechnik im Maschweg war am Wochenende das Ziel von Kriminellen. Die Unbekannten brachen zunächst im rückwärtigen Bereich der Firma ein Metalltor und in der Folge einen auf dem Gelände stehenden Baucontainer auf. An dessen Inhalt bedienten sich die Täter und nahmen diverse Werkzeuge und Baustellengerätschaften mit. Wem zwischen Freitag und Montag etwas Verdächtiges im Bereich des Maschweges aufgefallen ist, setzt sich bitte mit der Meller Polizei in Verbindung. Telefon: 05422-920600.

