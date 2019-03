Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120319-0238: Auf eisglatter Fahrbahn verunfallt

Wipperfürth (ots)

Auf eisglatter Fahrbahn ist am heutigen Morgen (12. März) ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf der August-Mittelstenscheidt-Straße von der Fahrbahn abgekommen; er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Wipperfürther war in einer Kurve ins Rutschen gekommen und mit seinem Wagen im Straßengraben gelandet. Auch wenn die Temperaturen sich so langsam in Richtung Frühling entwickeln - gerade in den Morgenstunden sollten Verkehrsteilnehmer sich immer noch auf plötzlich auftretende Eisglätte einstellen.

