Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110319-0237: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Radevormwald (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag (8. März) auf einem Parkplatz in der Hohenfuhrstraße hofft die Polizei auf Unfallzeugen. Der Geschädigte hatte seinen roten Kleinwagen der Marke Suzuki gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz zwischen dem Kino und der Stadtverwaltung abgestellt. Als er zwei Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, befanden sich im hinteren Bereich der Fahrerseite frische Unfallschäden; der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

