Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110319-0236: Baumaschinen aus Lagerhalle gestohlen

Reichshof (ots)

Aus einer Lagerhalle in Reichshof-Sinspert sind von Sonntag auf Montag (10./11. März) zwei Baumaschinen gestohlen worden. Es handelt sich um eine Rüttelplatte der Marke Ammann sowie ein Stampfer der Marke Weber, die in der Zeit zwischen 18 und 6 Uhr aus der Halle an der Straße "Auf dem Kamp" von unbekannten Tätern mitgenommen wurden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell