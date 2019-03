Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110319-0233: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gummersbach (ots)

Weil ein Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs war, verständigte ein Zeuge gegen 19.00 Uhr am Sonntag (10. März) die Polizei. Diese konnte den 45-jährigen Gummersbacher auf der Straße "Auf der Brück" in Dieringhausen anhalten. Der Autofahrer reagierte nur sehr verzögert auf die Fragen der Polizeistreife und hatte eine starke Alkoholfahne. Da er einen Alkoholtest verweigerte, ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen. Einen Führerschein konnten die Beamten hingegen nicht sicherstellen - der 45-Jährige gab gegenüber den Beamten zu, nicht über eine Fahrerlaubnis zu verfügen.

