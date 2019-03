Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100319-0231: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Reichshof (ots)

Ein rot-weißes E-Mountain-Bike der Marke Bulls haben Unbekannte am Freitagabend (8. März) im Pastor-Goebel-Weg in Reichshof-Hunsheim gestohlen. Der Geschädigte hatte das Rad, an dessen Lenker zudem eine Action-Kamera befestigt war, gegen 17.30 Uhr mit einem Schloss an einem Treppengeländer eines Mehrfamilienhauses gesichert. Als er gegen 21.00 Uhr an die Stelle zurückkehrte, waren sowohl sein Rad als auch das Schloss verschwunden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell