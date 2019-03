Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100319-0229: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Geldinstitut

Bergneustadt (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Bankinstitut sucht die Polizei nach Zeugen, die etwa zwischen 00.30 und 02.00 Uhr am Samstagmorgen (9. März) im Bereich der Talstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unbekannte Täter hatten ein Kellerfenster des Gebäudes aufgehebelt, waren aber geflüchtet, ohne Beute erlangt zu haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

