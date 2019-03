Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100319-0226: Schwarzer Audi A6 bei Einbruch in Derschlag gestohlen

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Haus an der Uferstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (9. März) die Fahrzeugschlüssel eines schwarzen Audi aufgefunden und sind mit diesem vom Tatort geflüchtet. Zwischen 00.30 und 05.00 Uhr gelangten die Einbrecher über eine Terrassentüre in das Haus und durchsuchten dieses teilweise. Neben Bargeld fielen ihnen dabei die Autoschlüssel eines schwarzen Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen GM-RT 220 in die Hände, der in einem Carport abgestellt war. Beim Ausparken stießen die Einbrecher mit der hinteren, rechten Fahrzeugecke gegen eine Natursteinmauer. An dem Audi dürfte daher vermutlich ein frischer Unfallschaden vorhanden sein. Hinweise zu dem Einbruch beziehungsweise zum Verbleib des Audi nimmt die Polizei zu jeder Zeit unter der Notrufnummer 110 entgegen.

