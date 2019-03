Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100319-0230: Mehrere Fahrzeuge an Autohaus aufgebrochen

Wipperfürth (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (7./8. März) haben Unbekannte mehrere Autos auf dem Gelände eines Autohauses im Gewerbegebiet Hämmern aufgebrochen. Die Täter schlugen zwischen 18.30 und 08.15 Uhr an den Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe ein und bauten aus den Fahrzeugen hauptsächlich elektronische Komponenten aus den Instrumententafeln aus. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell