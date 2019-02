Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Schaufenstereinbruch; Gäufelden-Nebringen: Firmeneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Schaufenstereinbruch

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen gegen 02:30 Uhr mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Tübinger Straße eingeworfen und aus der Auslage mehrere Uhren und Schmuckstücke entwendet. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Fahndungsmaßnahmen der Polizei, in die auch ein Hubschrauber eingebunden war, führten bislang nicht zum Erfolg. Der Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031/13-00, zu melden.

Gäufelden-Nebringen: Firmeneinbruch

Unbekannte Täter haben sich an frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr Zugang zu einem Betriebsgelände in der Raiffeisenstraße in Nebringen verschafft, mit einem mitgebrachten Hammer die Verglasung eines Tores eingeschlagen und das Tor anschließend geöffnet. Aus dem dortigen Bereich entwendeten sie vermutlich mehrere Pakete von noch unbekanntem Wert. Den zur Tatausführung verwendeten Hammer ließen die Einbrecher am Tatort zurück. Er wurde von der Polizei sichergestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, entgegen.

