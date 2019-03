Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110319-0234: Handy und Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Marienheide (ots)

Zwischen 13.30 und 21.30 Uhr haben Unbekannte am Sonntag (10. März) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür der im Obergeschoss gelegenen Wohnung mit brachialer Gewalt auf und durchsuchten diese. Dabei gingen sie sehr gründlich vor und warfen den Inhalt der Schränke zum großen Teil auf den Boden. Mit einem Mobiltelefon und Schmuck als Beute konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Bemerken Sie in Ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

