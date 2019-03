Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110319-0235: 26-Jähriger unter Drogenverdacht

Radevormwald (ots)

Ein 26-Jähriger aus Burscheid geriet am Sonntagabend (10. März) in Radevormwald in eine Verkehrskontrolle - wegen dem Verdacht auf Drogenkonsum ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen. Der Burscheider war mit einem PKW gegen 22.40 Uhr auf der Westfalenstraße von einer Polizeistreife angehalten worden. Bei der Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen auf bestehenden Drogeneinfluss, so dass der Fahrer sein Auto stehen und eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen musste.

