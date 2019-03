Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Unfallflucht auf der B51

Glandorf (ots)

Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr kam es auf der B51 in Glandorf zu einer Unfallflucht. In Höhe des Ortsausganges Glandorf in Richtung Bad Iburg fiel von einem Fahrzeug mit Anhänger eine nicht gut befestigte Aluleiter. Die Leiter verursachte an einem entgegenkommenden Fahrzeug Renault eine Beschädigung im vorderen Bereich. Der Verursacher fuhr mit seinem Gefährt weiter in Richtung Bad Iburg, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Glandorf oder GM-Hütte unter 05426 2885 oder 05401 879500.

