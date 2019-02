Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr mit 1,44 Promille - Fahrerlaubnis war bereits entzogen

Wilhelmshaven (ots)

Varel- Am frühen Montagmorgen, 18.02.2019, wurde auf der Hafenstraße in Varel die Fahrerin eines Pkw gegen 03:25 Uhr kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme erforderlich wurde.

Die Beamten untersagten der 56-Jährigen die Weiterfahrt, der Führerschein musste nicht mehr sichergestellt werden, da die Fahrerlaubnis bereits entzogen war.

Die Beamten leiteten gegen die 56-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

