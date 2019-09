Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Werkzeugediebe waren unterwegs

Hasbergen (ots)

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in zwei Handwerkerfahrzeuge eingebrochen und haben Werkzeuge mitgenommen. Tatbetroffen waren dabei ein weißer VW T5 Kastenwagen in der Straße Am Lohkamp sowie ein weißer VW Crafter, der auf einem kleinen Parkplatz in der Straße Am Hüvel abgestellt worden war. In beiden Fällen zerstörten die Täter Scheiben der Transporter, gelangten so in die Innenräume und nahmen die darin befindlichen hochwertigen Werkzeuge an sich. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Aufbrüchen im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05401-879500.

