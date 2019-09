Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Küchenbrand

Steinfeld (ots)

Am Samstag, 31.08.2019, gegen 13:40 Uhr, kam es in der Barbara-Labbe-Straße, zu einem Feuerwehreinsatz. Durch das Entsorgen von Backofenresten geriet der Mülleimer in der Küche eines Wohnanwesens in Brand. Noch vor dem Eintreffen der verständigten Feuerwehren, konnte der Brand mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden. Der Mülleimer war verschmort und nicht mehr zu gebrauchen.

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

