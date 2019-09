Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Linienstraße 10a, 31.08.2019, 19:20 Uhr Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

Landau (ots)

Ein Zeuge bemerkte wie ein Radfahrer mit seinem Lenker die C-Säule des parkenden Pkw VW Golf streifte und hierdurch einen ca. 30 cm langer Kratzer in der C-Säule am Pkw verursachte. Nach der Kollision ist der Radfahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern in Rtg. Ostbahnstraße davongefahren. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei in Landau unter Tel.-Nr. 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

