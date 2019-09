Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim, Sportplatzstraße,31.08.2019, 16:00 - 18.00 Uhr Sachbeschädigung an Pkw

Landau (ots)

Zu genannter Zeit parkte ein PKW der Marke BMW in Insheim in der Sportplatzstraße. Der PKW stand auf dem unbefestigten Parkplatz in Höhe des Friedhofs. Unbekannte Täter zerkratzten die Tür und das Seitenteil hinten rechts. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei in Landau unter Tel.-Nr. 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

