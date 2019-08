Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Kohlmeyerstraße in Celle einzubrechen. Als am Sonntagmorgen gegen 06.00 Uhr sein Versuch, eine Kellertür gewaltsam zu öffnen, scheiterte, machte er sich anschließend an der Hauseingangstür zu schaffen. Dieses Tun wurde von der Hauseigentümerin bemerkt und sie öffnete die Hauseingangstür. Der Unbekannte verwickelte die Frau in ein Gespräch und bot ihr u.a. Gartenarbeiten an. Kurze Zeit später verließ er den Tatort mit einem Fahrrad in Richtung Lochteweg. Den Unbekannten beschrieb die Geschädigte folgendermaßen: - Europäisches Aussehen - Circa 175 cm groß - Etwas kräftige Figur - Blonde Haare - Bekleidet mit einem dunklen Oberteil - Sprach fließend deutsch

Hinweise zu der Tat oder sonstigen verdächtigen Beobachtungen werden an die Polizei in Celle unter 05141-277215 erbeten.

