Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Rauchmelder löst Einsatz aus

Germersheim (ots)

Polizei und Feuerwehr waren am Samstagmorgen gegen 07.40 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders im Einsatz. Da die Anwohner nicht zu Hause waren, wurde die Eingangstür durch die Einsatzkräfte geöffnet. In der Wohnung konnten keine Hinweise auf ein Feuer oder eine Rauchentwicklung erlangt werden. Aus welchem Grund der Rauchmelder auslöste, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-500

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell