POL-PDLD: Edesheim - Fußgänger auf der A65

Am 31.08.2019, gegen 12:30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Fußgänger mit Rollator auf der BAB65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der 58jährige aus dem Stadtgebiet Landau konnte durch die Streife in Höhe Edesheim angetroffen und sicher von der Autobahn geholt werden. Wie der Mann auf die Autobahn gelangte, konnte er sich selbst nicht erklären. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

