POL-PDLD: Edenkoben - Unfall mit verletztem Radfahrer

Edenkoben (ots)

Am Morgen des 31.08.2019 kam es an der Einmündung Weinstraße/Vöglerweg zum Verkehrsunfall zwischen einem 58jährigen Radfahrer aus dem Bereich der VG Römerberg-Dudenhofen und einem 90jährigen Pkw-Fahrer aus dem Bereich der VG Edenkoben. Hierbei bog der Pkw-Fahrer in zu engem Bogen von der Weinstraße nach links in den Vöglerweg ein und kollidierte hier mit dem Radfahrer, welcher ebenfalls nach links in die Weinstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200EUR.

