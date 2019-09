Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in der Friedensstraße

Hagenbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Morgen des 31.08.2019, gegen 10:45 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht in der Friedensstraße in Hagenbach beobachten. Ein schwarzer Ford EcoSport stand ordnungsgemäß am Straßenrand gegenüber dem Restaurant "Hanoi" geparkt. Ein grauer Mercedes-Benz GLC fuhr an dem geparkten Ford in Richtung Luitpoldstraße zu eng vorbei, sodass es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel kam, wobei zumindest der linke Spiegel des Fords beschädigt wurde. Der Mercedes-Fahrer fuhr unverzüglich weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Von dem grauen Mercedes GLC ist weiter lediglich das Teilkennzeichen GER-??? bekannt. Trotz sofortiger Meldung des Zeugen und unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei, konnte der Verursacher im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth unter der Telefonnummer 07271/9221-0 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de dankend entgegen.

