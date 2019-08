Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Versuchter Trickbetrug durch falschen Polizeibeamten

Maikammer (ots)

Am 30.08.2018, gegen 21:00 Uhr, kam es in Maikammer zu einem versuchten Trickbetrug durch einen falschen Polizeibeamten. Der Anrufer meldete sich bei einer 71jährigen und gab an von der Kriminalpolizei zu sein. Unter einem Vorwand wollte der Anrufer die Vermögensverhältnisse der Dame erfragen. Die Seniorin reagierte jedoch geistesgegenwärtig und gab an, dass sie über kein Vermögen verfüge, woraufhin der Anrufer das Gespräch beendete.

