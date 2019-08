Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weyher - Unfall mit zwei Leichtverletzten

Weyher (ots)

Am 30.08.2019, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Rhodter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 23jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich der VG Edenkoben befuhr die Rhodter Straße in Richtung Rhodt. Auf Grund eines Schaltfehlers verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei stieß er mit dem Lenker gegen einen auf dem Gehweg laufenden 74jährigen Fußgänger aus dem Bereich der VG Edenkoben und verletzte diesen leicht. Auch der Motorradfahrer selbst verletzte sich durch den Sturz leicht. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht von Nöten. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

