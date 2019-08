Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190821 - 893 Frankfurt-Bockenheim: Diebstahl einer Geldbörse

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 20. August 2019, gegen 16.45 Uhr, wurde in einem Geschäft in der Voltastraße aus einer dort abgestellten Handtasche die Geldbörse entwendet. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und verfolgte den Tatverdächtigen. Dem Zeugen gelange es, den Tatverdächtigen zu stellen. So konnte die Geldbörse mit einem Inhalt von 175 EUR wieder zurückgegeben werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 40-jährigen Frankfurter. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

