Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190820 - 889 Frankfurt-Heddernheim: Ruhestörung - Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Sonntag auf Montag (18./19.08.2019) konnten in der Wohnung einer 40 Jahre alten Frau geringe Mengen an Marihuana aufgefunden werden. Nachbarn hatten die Frau aufgrund wiederholter Ruhestörungen gemeldet. Zu einem späteren Zeitpunkt kam es zu einem weiteren Vorfall, bei der die Frau im mutmaßlich alkoholisiertem Zustand mit einem Pkw unterwegs gewesen sein sollte, sodass sie schließlich in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Gegen 21:30 Uhr suchte eine Polizeistreife die Wohnung der 40-Jährigen "In der Römerstadt" auf. Die Frau war bereits zuvor durch eine Lärmbelästigung aufgefallen. Nachdem sie im Gespräch durch die Beamten erneut zur Ruhe ermahnt wurde, äußerte sie auf Vorwürfe der Nachbarn, Drogen zu konsumieren, dies gelegentlich zuhause zu tun. Da von den Polizisten aus der offenstehenden Wohnungstür außerdem Marihuanageruch wahrgenommen wurde, konnten nach Erlangung eines Durchsuchungsbeschlusses geringe Mengen an Marihuana in der Küche aufgefunden werden. Die Frau, welche zudem stark alkoholisiert war, zeigte sich mit der Durchsuchung nicht einverstanden und verhielt sich gegenüber den Beamten hoch aggressiv, weshalb sie zwischenzeitlich gefesselt werden musste. Sie wurde im Anschluss der Maßnahme vor Ort entlassen. Zu einem späteren Zeitpunkt, meldeten Nachbarn, gesehen zu haben, wie die 40-Jährige im alkoholisiertem Zustand mit einem Pkw weggefahren sei. Die Polizei konnte die Frau gegen 00:30 Uhr wieder zuhause antreffen. Dort bestritt sie, mit ihrem Pkw unterwegs gewesen zu sein. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinflusses wurde eine Blutentnahme angeordnet. Führerschein und Fahrzeugschlüssel der Frau wurden sichergestellt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahm die Polizei sie in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell