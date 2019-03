Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Vermutlich wegen einer technischen Ursache ist am Freitagmittag (22.03.2019) auf der Bundestraße 27 ein Smart in Brand geraten. Der 29 Jahre alte Fahrer nahm gegen 12.30 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Zuffenhausen aus dem Fahrzeugheck Brandgeruch wahr und hielt darauf an. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr Kornwestheim löschte den Wagen, der einen Restwert von rund 1.500 Euro hat. Die Bundesstraße 27 war während der Bergung kurzfristig in auswärtige Richtung gesperrt, es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen.

