Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Trickbetrüger hat sich am Donnerstag (21.03.2019) in der Reichenhaller Straße gegenüber einer 86 Jahre alten Seniorin als Pflegedienstmitarbeiter ausgegeben und dabei mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der bislang unbekannte Täter klingelte gegen 14.45 Uhr an der Haustüre der Seniorin und gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus. In der Wohnung erklärte der Mann, die Rentnerin habe in einem Gewinnspiel gewonnen. Da er ihr einen Teil des Preisgeldes sofort ausbezahlen wollte und lediglich einen 500-Euroschein mitführte, bat er die Geschädigte den Schein zu wechseln. Hierfür holte die Frau mehrere 50 Euroscheine und legte diese zunächst im Wohnzimmer auf einem Tisch. Als sich die Frau in ihrem Schlafzimmer aufgrund der vermeintlich bevorstehenden Untersuchung aufs Bett legte, gab der Täter an, etwas in seinem Fahrzeug vergessen zu haben und verließ daraufhin die Wohnung. Als der Unbekannte nicht mehr zurückkam, stellte die Frau gemeinsam mit ihrer zwischenzeitlich eingetroffenen Tochter fest, dass das Bargeld im Wohnzimmer fehlte. Der Täter soll zirka 180 Zentimeter groß sein, hat kurze, graue Haare und einen Drei-Tage-Bart. Neben einer unauffälligen Statur sprach er schwäbisch. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 entgegen.

