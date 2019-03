Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Offenbar gestohlene Kleidung entdeckt - 34 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (21.03.2019) eine 34 Jahre alte Frau festgenommen und bei ihr mutmaßlich gestohlene Kleidung im Wert von mehreren Tausend Euro entdeckt. Den Beamten fiel gegen 16.15 Uhr ein Skoda Kombi mit tschechischer Zulassung auf, der in der Stauffenbergstraße im Haltverbot stand. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten neben der Frau, die auf dem Rücksitz des Autos saß, eine Tasche mit mehreren neuen Kleidungsstücken, an denen noch das Etikett angebracht war. Im Kofferraum fanden die Beamten weitere, offenbar gestohlene Kleidungsstücke. Nach ersten Ermittlungen stammen die Kleidungsstücke aus verschiedenen Bekleidungsgeschäften in der Innenstadt. Die Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Komplizen, dauern an. Die 34-jährige Tschechin wird im Laufe des Freitags (22.03.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

