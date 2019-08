Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190820 - 891 Frankfurt-Praunheim: Kein versuchtes Tötungsdelikt - Nachtrag zur Meldung: 32-jährige Frau stürzt vom Balkon -

Frankfurt (ots)

(ne) Wie gestern berichtet stürzte eine 32 Jahre alte Frau aus dem 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Westring und verletzte sich dabei schwer. Die Kriminalpolizei hatte zunächst auch ein versuchtes Tötungsdelikt in diesem Zusammenhang in Betracht gezogen.

Die bislang geführten Ermittlungen können diesen Verdacht jedoch nicht bestätigen. Vielmehr ist hier von einem tragischen Unglücksfall auszugehen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

