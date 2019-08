Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Streit in Landesunterkunft

Rendsburg. Neun Funkwagenbesatzungen wurden vergangene Nacht (06.08.19, gegen 1 Uhr) in die Landesunterkunft (LUK) Rendsburg entsandt, da von dort eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen gemeldet wurde. Die Beamten trennten die Parteien. Schließlich wurden die Personalien von vier Bewohnern der LUK im Alter von 18 bis 29 Jahren festgestellt, die sichtbare Verletzungen aufwiesen. Keiner von ihnen wollte sich jedoch behandeln lassen. Ein Beteiligter suchte später aus eigener Veranlassung zur ambulanten Behandlung die Imlandklinik auf. Der Grund des Streits könnte ein Handy gewesen sein. Genau konnte das wegen der Sprachbarriere und fehlender Kooperation nicht festgestellt werden. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Bereits am späten Abend des 03.08.19 (23.30 Uhr) war ein sich anbahnender Streit mit angeblich 20 Beteiligten in der Landesunterkunft gemeldet worden. Mehrere Funkwagenbesatzungen waren eingesetzt. Beim Eintreffen der Polizei liefen alle in unterschiedliche Richtungen davon. Eine Straftat konnte bis heute nicht erhärtet werden.

