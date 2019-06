Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Olm - Einbrecher verletzt Hausbewohner

Mainz (ots)

Montag, 24. Juni 2019, 20:52 Uhr

Durch die offene Terrassentür eines Einfamilienhauses hat ein Einbrecher am Montagabend gegen 20:52 Uhr ein Einfamilienhaus in Ober-Olm betreten und damit begonnen, Schubladen zu durchwühlen. Durch die ungewöhnlichen Geräusche aufmerksam geworden, begibt sich der 44-jährige Bewohner in das Erdgeschoss und überrascht den Täter. Dabei kommt es zu einer kurzen Auseinandersetzung. Hierbei wird dem Hausbewohner eine blutende Wunde zugefügt. Dieser wird später durch Rettungskräfte erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dem Täter gelingt zunächst die Flucht. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers führen noch in der Nacht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Mittlerweile hat das Kommissariat K5, zuständig für Einbrüche in Wohnungen und Häuser die Ermittlungen übernommen.

Dieses bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei in Mainz zu melden: Tel.: 06131- 65 3633.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell