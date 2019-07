Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Einbruch in Firmengebäude

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Bei Vorfahrtsmissachtung verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag, der sich infolge einer Vorfahrtsmissachtung ereignet hat, ist ein Autofahrer verletzt worden. Eine 40 Jahre alte Frau bog mit ihrem Mazda gegen 10.15 Uhr von der Straße Hinter der Mauer in die vorfahrtsberechtigte Bahnhofstraße ein und kollidierte in der Folge mit dem dort fahrenden VW Sharan eines 48-Jährigen. Der Mann zog sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Blechschaden mit zirka 7.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Einbruch in Firma

Offensichtlich auf Werkzeug hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Einbruch in eine Firma in der Kirchheimer Straße abgesehen. Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 21.30 Uhr und fünf Uhr vermutlich über ein Rolltor gewaltsam Zutritt zu den Werkstatträumen, die er nach Stehlenswertem durchsuchte. Neben mehreren Flex, Trennscheiben, einem Setzgerät für Blindnietmuttern der Marke Böllhoff, einem Schweißgerät der Marke Kemppi nebst Schlauchsätzen, ließ er weiteres Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Ofterdingen (TÜ): Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Montagmorgen zu einem Auffahrunfall auf der B 27 in der Höhe einer Tankstelle geführt. Ein 36-Jähriger war gegen 6.50 Uhr mit seinem Toyota auf der Hechinger Straße in Richtung Tübingen unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Sein Wagen krachte ins Heck eines vor ihm fahrenden Mercedes. Dessen 44-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4.000 Euro. (jw)

