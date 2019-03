Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Mofa-Rollers in Brücken

Brücken/Pfalz (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 07.03.2019 ab 17:30 Uhr bis Freitag, 08.03.2019 bis 11:55 Uhr, kam es in der Hohlstraße zum Diebstahl eines Mofa-Rollers. Das Fahrzeug stand im Hof vor dem Wohnanwesen des Geschädigten. Von dem blauen Roller, welcher ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht hatte, fehlt jede Spur. Hat hier jemand in der fraglichen Zeit sachdienliche Beobachtungen machen können? Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822-0 oder an die Polizei Kusel unter 06381 - 919-0.

