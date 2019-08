Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190821 - 892 Frankfurt-Höchst: Diebstahl aus Kfz

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 19. August 2019, 20.00 Uhr und dem 20. August 2019, 09.40 Uhr, einen in der Ludwigshafener Straße abgestellten Pkw auf. Sie schlugen das hintere Dreiecksfenster ein und gelangten so in den Innenraum, wo sie das fest verbaute Navigationsgerät und das Lenkrad des BMW X1 entwendeten. Der so entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell