Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Hochwertige Reifensätze entwendet

Soest (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde in eine Kfz-Werkstatt in der Straße Am Silberg eingebrochen. Die Täter brachen zuerst das Einfahrtstor zum Firmengelände auf. Anschließend wurde das Tor einer Garage gewaltsam geöffnet. Aus der Garage entwendeten die Diebe etwa 10 bis 15 Sätze hochwertiger Reifen samt Felgen. Zum Abtransport müssen die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

