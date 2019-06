Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Altenrüthen - Unfall mit leicht verletzter Person

Rüthen (ots)

Am Mittwoch, um 22:45 Uhr, kam es an der Einmündung des Salzwegs auf die K 70 zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Mann aus Hamm war mit seinem Skodas Rapid auf dem Salzweg unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte er nach links in Richtung Effeln abzubiegen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit eines aus Richtung Effeln kommenden Renault Twingos falsch ein. Es kam zur Kollision, bei der die 25-jährige Twingo -Fahrerin aus Warstein leicht verletzt wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 6500,- EUR geschätzt. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe auffangen und entsorgen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell