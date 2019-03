Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Schulkiosk; Aurich - Motorradfahrerin leicht verletzt; Aurich - Unfallflucht; Südbrookmerland - Unfallflucht; Aurich - Unfallflucht; Ihlow - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Schulkiosk

Unbekannte sind am Wochenende in Aurich in einen Schulkiosk eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 5:28 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Schule in der Straße Am Schulzentrum und entwendeten dort unter anderem Bargeld aus dem Kiosk. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Motorradfahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Sonntag eine Motorradfahrerin leicht verletzt worden. Ein 51-jähriger Mann aus Österreich fuhr mit seinem Audi A6 vom Breiten Weg auf die Von-Jhering-Straße und übersah dabei eine 20-jährige Frau aus Oldenburg, die mit ihrem Motorrad auf der Von-Jhering-Straße fuhr. Die Motorradfahrerin musste bremsen und kam auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Durch den Sturz wurde die 20-Jährige leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Freitag zwischen 6:30 Uhr und 7:45 Uhr ein grauer Ford Focus beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Popenser Straße in Aurich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde in der Zeit von Donnerstag, 16:30 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, ein grauer Opel Insignia beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Herrenhüttener Straße in Südbrookmerland. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Ein weißer Mitsubishi Space Star ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Aurich beschädigt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte zwischen 6:20 Uhr und 6:30 Uhr den am Fahrbahnrand der Oldersumer Straße geparkten Wagen. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Montag zwischen 5 Uhr und 10 Uhr ein schwarzer VW Tiguan beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im 2. Kompanieweg in Ihlow. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell