POL-HK: Einbruch in Firmengebäude

Wietzendorf (ots) - Zu einem Einbruch in eine Heizungsbaufirma kam es zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in Wietzendorf. Die Täter hebelten eine Gebäudetür des Betriebes in der Straße Am Sägenberg auf. Im Anschluss wurden das Büro und die Lagerhalle betreten. Neben diversen branchentypischen Geräten und Werkzeugen erbeuteten die Täter auch eine höhere Summe Bargeld. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 05191-93800.

