POL-AUR: Esens - Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Esens sind am Freitag zwölf Menschen, davon mehrere Kinder, verletzt worden. Ein 43 -jähriger Mann aus Esens fuhr mit seinem VW Sharan gegen 13:43 Uhr auf der Bahnhofstraße. Dort bemerkte er nach ersten Erkenntnissen zu spät, dass vor ihm mehrere Autos hielten und fuhr auf den VW Polo eines 18 -jährigen Mannes aus Esens auf. Der Polo wurde wiederum auf den Opel Meriva einer 46-jährigen Frau aus Esens und den VW Transporter eines 62-jährigen Mannes aus Esens aufgeschoben. Durch den Unfall wurden der Polofahrer und die Fahrerin des Opel Meriva sowie insgesamt neun weitere Insassen der Autos, davon acht Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin des Opel Meriva wurde schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn voll gesperrt.

