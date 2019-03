Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuschoo - Betrunken in Schuppen gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuschoo - Betrunken in Schuppen gefahren

Ein21-jähriger Mann aus Neuschoo ist am Donnerstagabend mit seinem Auto in einen Schuppen gefahren. Der junge Mann fuhr gegen 20:35 Uhr mit seinem VW Golf auf dem Kummerweg in Neuschoo und geriet dort aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve zunächst ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte er mit einem Schuppen und einer Hauswand. Er wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Golffahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell